iPhone 12'nin Küçültülen Kutusu, İşte Böyle Görünecek

Apple, iPhone 12 serisini tanıttı tanıtmasına ancak kutu içeriğine ne kulaklık ne de şarj cihazı eklememesi tartışma konusu oldu. Şirketin bu seçimi çevre duyarlılığı sebebi ile yaptığını söylemesine karşın, aksesuarları ayrı olarak satmaya devam edecek olması işin ticari boyutunu da pek tabii ki gösteriyor.
Peki, iPhone 12 kutusu, içinde kulaklık ve şarj cihazı olmadan nasıl görünecek?
DuanRai adında bir kullanıcı Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımla yeni paketlenmiş bir iPhone 11 kutusunu gösteriyor. Mağazada kaydettiği videoda iPhone 11 yeni paketini gösteren DuanRai, böylece iPhone 12'ye de ışık tutmuş oluyor.
iPhone 11 brand new packaging. pic.twitter.com/Rv9UWo8Evp— DuanRui (@duanrui1205) October 15, 2020
Yeni iPhone'ların hiçirinde kulaklık ve şarj cihazı yer almıyor; dolayısı ile kutu boyutunu da küçülten Apple, iPhone 12'lerde de muhtemelen benzer bir kutu tasarımına gidecek.
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