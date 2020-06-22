iPhone 12'lerin maketi ortaya çıktı! İşte iPhone 12'nin tasarım ayrıntıları

iPhone 12'lerin 2020 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Merakla beklenen yeni modellerin düz kenarlı olacağı iddiaları daha önce paylaşılmıştı. Şimdi ise 3 kameranın görüldüğü maketler ortaya çıktı...

iPhone 12'nin Maketleri Sızdı

iPhone 12 için bekleyiş sürerken, yeni modele ait detaylar sızmaya devam ediyor. iPhone 12 maketleri geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaşıldı.

3 Farklı Ekran Boyutu

Sonny Dickson tarafından yayınlanan "iPhone 12 maketleri" üçlüsünün 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç ekran ölçümlerini kapsayan üç farklı boyutta olduğu görülüyor.

Düz kenarlara ve arkada üçlü kamera dizilimine sahip olduğu görülen iPhone 12 modelleri dikkat çekiyor.

Daha önce ortaya atılan bir söylentiye göre, iPhpne 12'nin tasarımı ilk olarak iPhone 4'te ortaya çıkan, düz kenarlar ve cam ön - arka kapaklar şeklinde olacaktı.

maket iphone 12

Dickson'ın bu görselleri nasıl elde ettiği ya da görsellerin ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Kendisi de paylaşımında bunların %100 olarak görülmemesi gerektiğini belirtmiş.

twitter

maket iphone 12

maket iphone 12

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