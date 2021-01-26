iPhone 12 mi; iPhone 12 mini mi? Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Apple, geçtiğimiz 13 Ekim'deki lansmanında dört ayrı akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Bu, şirketten şimdiye dek gördüğümüz "en kalabalık" iPhone tanıtımı olarak tarihe geçti. iPhone 12 zaten baz modelken, iPhone 12 mini kadroya eklenen yeni sürpriz oldu.
Bu sürpriz, beraberinde şu soruyu da getirdi: iPhone 12 çoğu insan için gerçekten en iyi seçenek mi? Ya da Apple'ın küçük, daha ucuz iPhone'u daha iyi bir seçim olabilir mi? Bu yazımızda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini arasında seçim yapmaya çalışacağız.
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Fiyat
Öncelikle fiyatlardan başlayalım... iPhone 12 mini fiyatları 64GB model için 9.999TL, 128GB model için 10.499TL ve 256GB model için 11.499TL. IPhone 12 fiyatları ise şu şekilde: 64GB model 10.999TL, 128GB model 11.499TL ve 256GB model 12.499TL.
Görüldüğü gibi, iPhone 12 ve iPhone 12 mini fiyatları arasında, 1.000TL'lik bir fark söz konusu. Peki aradaki bu 1.000TL'lik fark karşısında nelerden feda etmeniz gerekiyor? Ya da gerçekten bir şeylerden feda ediyor musunuz? Devam edelim...
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Tasarım
Tasarım konusunda şunu söylemek mümkün: İki telefonun tasarımı arasında hiç fark yok. Sadece, iPhone 12 mini daha küçük ve daha hafif.
iPhone 5'ten ve iPhone X'ten esintiler taşıyan her iki telefonun da düz, dik açılı yüzeyleri ve keskin köşeleri bulunuyor. Verdikleri his ise, tabii ki yine premium olarak değerlendirilebilir. Ama bu yeni tasarım çizgisi, aynı zamanda telefonların elde tutulmasının iPhone 11 kadar rahat olmamasına yol açtığı bir gerçek. Tabii ki iPhone 12 mini, küçük olduğu için bu konuda biraz daha avantajlı.
131.5 x 64.2 x 7.4mm'lik boyutlarıyla iPhone 12 mini, ağabeyinden yaklaşık 15mm daha kısa ve 7mm daha dar. İki telefonun kalınlığı ise aynı. Bu yüzden de mini, iPhone 12'ye göre biraz daha hantal görünüyor.
İki telefon arasında 29g ağırlık farkı var. iPhone 12 164g iken, iPhone 12 mini 135g ağırlığında.
Hem iPhone 12, hem de iPhone 12 mini aynı malzemelerden üretiliyor; her ikisinin arkası da cam; çerçeveler ise alüminyum. Her iki telefon da IP68 sertifikasına sahip; 30 dakikaya kadar suya karşı dayanıklılar.
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Ekran
Her iki telefon da aynı Super Retina XDR OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, iPhone 12 mini'nin ekranı iPhone 12'ninkinden daha küçük. iPhone 12 6,1 inç ekrana sahipken, iPhone 12 mini 5,4 inçlik bir ekranla geliyor.
Mini'nin 1.080 x 2.340 çözünürlüğü ile karşılaştırıldığında, iPhone 12'nin 1170 x 2532 çözünürlüğü daha yüksek görünüyor. Ama aslında piksel yoğunluğu mini'de daha başaralı. iPhone 12 inç başına 460 piksel sunarken, iPhone 12 mini 476 piksel sunabiliyor. Bu da mini'nin ekranını, teknik olarak tüm iPhone 12 ailesinde en keskin ekrana sahip model yapıyor.
Her iki telefon da 1200 nit'lik zirve parlaklığına ve 600 nit'lik tipik parlaklığa ulaşabiliyor. Bu değerler, çoğu Android amiral gemisi telefondan daha düşük olsa da yeterli görünüyor.
Ama her iki ekranın da önemli bir eksiği var: 90Hz ve 120Hz Android rakiplerinin karşısında sadece 60Hz ekran tazeleme hızı sunabiliyorlar.
iPhone 12 ile mümkün olmayan ve iPhone 12 mini ile yapabileceğiniz tek şey, telefonu tek elle kullanırken dört köşeye de rahatça ulaşmak.
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Kamera
İki telefonun kullandığı kamera sistemleri bire bir aynı. Yani aralarında karşılaştırma yapılacak en ufak bir detay söz konusu değil.
Hem iPhone 12, hem de iPhone 12 mini'de ikili bir kamera sistemi bulunuyor. 12 megapiksellik ultra-geniş açı ve geniş açı lensleri, iki telefonda da bulunuyor. Aynı şekilde, iki telefonun ön kamerası da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Kısacası, iki telefondan birini satın alacaksanız, kriterlerinizden biri kamera olmayacak. Zira ikisi de aynı lenslerle aynı işi görüyor.
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Özellikler ve Performans
Karşılaştırma yapmak için pek de anlam taşımayan bir diğer konu da teknşk özellikler ve performans. Çünkü bu konuda da iki telefon arasında tek bir fark bile yok. Hem iPhone 12, hem de iPhone 12 mini aynı A14 Bionic yonga setini kullanıyor. Bu yonga setine, iki telefonda da 4GB RAM eşlik ediyor.
Teknik özellikler aynı olunca, doğal olarak performans da aynı oluyor. A14 Bionic tarafından sağlanan performans, tabii ki bugünün dünyasında fazlasıyla yüksek. Bu da, her iki iPhone modelinin de, en azından birkaç yıl boyunca canınızı sıkmayacağı anlamına geliyor.
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Pil Ömrü
Ekran boyutu ve dışında, bu iki telefon arasındaki en anlamlı fark pil konusunda ortaya çıkıyor. iPhone 12'de 2.815mAh kapasiteli bir pil bulunurken, iPhone 12 mini'de 2,227mAh kapasiteli pile ter veriliyor. Her iki durumda da, standart bir kullanıcı için bu kapasiteler 1 günü çıkartmak için yeterli. Ama daha büyük bir pil; ekranın da daha büyük olması ile birlikte, tabii ki kulağa daha iyi geliyor.
Her iki telefon da kablolu 20W şarjı ve ve kablosuz şarjı destekliyor. iPhone 12 15W kablosuz şarj desteği sunarken, iPhone 12 mini'nin kablosuz şarj hızı 12W'ta kalıyor.
Bu noktada unutmamanız gereken, iki telefonun kutusundan da şarj cihazı (ve kulaklık) çıkmıyor olması. Yani hali hazırda elinizde bir şarj cihazı yoksa, hangi modeli seçerseniz seçin, yanında bir de şarj cihazı satın almanız gerekecek.
iPhone 12 vs iPhone 12 mini: Peki Ama Hangisini Seçelim?
Mini ibaresi bir telefonun isminin yanına yerleştirildiğinde, o telefonun "mini olmayan" modellerden çok daha geride kalacağını düşünüyoruz. Ama bu durum, iPhone 12 mini için kesinlikle geçerli değil. Basitçe söylemek gerekirse, iPhone 12 yerine iPhone 12 mini'yi seçerseniz, çok az ödün vermiş oluyorsunuz. Nihayetinde performans, tasarım ve kamera kalitesi bire bir aynı.
Bu ana konularda bir ayrım yapamadığımıza göre, dönüp dolaşıp yine kullanım şeklinize geliyoruz. Eğer telefonunuzda çok fazla video izliyorsanız ya da çok uzun süreler boyunca oyun oynuyorsanız, daha büyük bir ekrana sahip olmak tabii ki işinize gelecektir. Bu durumda da size göz kırpan seçenek iPhone 12 oluyor.
Ama her şeyi kararında yapan, biraz video izleyen, biraz oyun oynayan biriyseniz, telefonu tek elle kullanmak da sizin için önemliyse, o zaman iPhone 12 mini'ye yönelebilirsiniz. Üstelik aynı paraya, iki kat daha fazla depolama alanı da satın almış olacaksınız.
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