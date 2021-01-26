iPhone 12 mi; iPhone 12 mini mi? Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Yeni bir iPhone 12 alacak olanların kafasını en çok karıştıran konu, kuşkusuz iPhone 12'nin mi, yoksa iPhone 12 mini'nin mi daha doğru bir seçenek olduğu. Gelin, iki telefonun arasındaki farklara göz atalım ve hangisinin daha doğru seçim olacağına birlikte karar verelim...