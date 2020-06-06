iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak? Sağlam Bir Kaynaktan Sağlam Bir İpucu Geldi

Bu senenin iPhone'larının beklenen tarihte tanıtılmayacağına dair önemli bir ipucu, çok sağlam bir kaynaktan geldi. Böylece, daha önceki gecikme söylentileri, biraz daha güçlenmiş oldu.

Broadcom'dan 2020'nin iPhone'u Gecikebilir İması

Apple'ın önde gelen yonga seti sağlayıcılarından Broadcom, bu sene tanıtılacak olan iPhone'un bir gecikmeyle karşılaşabileceğini ima etti. Broadcom'un CEO'su Hock Tan, "büyük bir Kuzey Amerikalı cep telefonu müşterisinin büyük bir ürün döngüsü gecikmesi" yaşadığını söyledi. Tan, şirketinin gelirlerinde de dördüncü mali çeyreğe kadar önemli bir artış beklemediğini belirtti. Yöneticiye göre üçüncü çeyreğin "kablosuz" gelirlerinde düşüş gözlenecek.

Tan'ın sözcükleri arasında Apple'ın adı geçmiyor, ancak genellikle Apple'dan bahsettiği belirtiliyor. Apple'ın 2020 telefonlarının erteleneceği iddiası, nisanda ortaya çıkmayan diğer raporlarda da karşımıza çıkmıştı. Bu önceki raporlardan bir tanesi, Tan'ın söylediği gibi tedarik zincirindeki sorunları ve azalan talebi, ertelemenin nedenleri olarak göstermişti.

Dünyanın farklı yerlerindeki tesisler ve satış mağazaları yavaşça açılmaya başlanmış olsa da, alınan ekonomik yaranın etkilerinin hızla ortadan kaldırılması hiç kolay bir iş değil. iPhone'nun tanıtımının gecikeceğine dair raporlar, iyileşmenin hemen olmayabileceğinin bir işareti.

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