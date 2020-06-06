iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak? Sağlam Bir Kaynaktan Sağlam Bir İpucu Geldi

Bu senenin iPhone'larının beklenen tarihte tanıtılmayacağına dair önemli bir ipucu, çok sağlam bir kaynaktan geldi. Böylece, daha önceki gecikme söylentileri, biraz daha güçlenmiş oldu.