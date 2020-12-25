iPhone 12'de Şarj Cihazı Olmaması ile Dalga Geçti, Şimdi Aynısını Yapıyor

Samsung, iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmadığı için Apple'la dalga geçtiği bir "gönderiyi" sessiz sedasız sildi. Daha önceki tecrübelerse, Apple'dan sonra Samsung'un da şarj cihazını kutudan çıkartacağını söylüyor.