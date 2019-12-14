iPhone 12 Serisi O Kadar da Pahalı Olmayabilir

Apple'ın 2020'de piyasaya süreceği iPhone 12 serisine ekleyeceği son teknolojilerin telefonun fiyatını doruklara taşıyacağı düşünülüyordu. Ancak yeni bir iddiaya göre böyle olmayabilir.
iPhone'da kullanılan bileşenlerin fiyatı artacak gibi görünüyor ancak güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, bu artışı iPhone 12'nin fiyatına yansıtmayacak. Kuo, telefonun fiyatı hakkında kesin bir şey söylemese de, mevcut fiyatların üzerine 50 dolardan fazlasının eklenmeyeceğine inanıyor.
Fiyattaki bu artışın 5G bileşenlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bugün 5G özelliğine sahip olan Android'li telefonlar da 4G'lilere göre daha pahalılar. Apple'ın iPhone için yapacağı ek masrafların cihaz başına 30 - 100 doları bulacağı, ancak firmanın bunu tedarik zinciri masraflarını azaltarak telefi edeceği söyleniyor.
Önümüzdeki aylarda iPhone 12 hakkında yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor, ancak resmi bilgiler muhtemelen önümüzdeki sense eylül ayından önce gelmeyecek.
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