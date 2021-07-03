iPhone 12 Serisi, Sadece 7 Ay İçinde iPhone 11 Serisine "Toz Yutturdu"

Apple, tarihe geçen bir dönüm noktasına daha ulaşmış durumda: iPhone 12'nin, piyasaya sürülmesinden sadece yedi ay sonra, 100 milyon satışı geçmeyi başardığı açıklandı. iPhone 11, bu satış rakamına ilk dokuz ayında ulaşabilmişti. Ayrıca iPhone 12 serisi, bu 7 ay içerisinde, iPhone 11'in ilk yedi ayında elde ettiği gelirden yüzde 22 daha fazla gelir elde etmiş durumda.
Bu satışlarda aslan payını iPhone 12 Pro Max alıyor. iPhone 12 Pro Max, tüm iPhone 12 satışlarının yüzde 29'unu oluşturuyor.
iPhone 12 dört farklı model olarak piyasaya sürülmüştü: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Ayrıca iPhone 12 serisi, Apple'ın iPhone kutusundan şarj cihazı ve kulaklığı çıkarttığı ilk iPhone serisi oldu. Bu kararın, iPhone 12 satışlarını etkilemediğini söylersek, herhalde yanılmış olmayız.
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