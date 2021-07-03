iPhone 12 Serisi, Sadece 7 Ay İçinde iPhone 11 Serisine "Toz Yutturdu"

Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarının, sadece ilk 7 ay içinde elde ettiği büyük zafer ortaya çıktı. iPhone 12, iPhone 11'in 9 ayda yapabildiğini 7 ayda yaptı!