iPhone 12'nin Tasarımı O Kadar Çok Değişmeyebilir

Yeni bir sızıntı, iPhone 12'nin görünümünde bir iki küçük detay dışında büyük bir yenilik olmayacağına işaret ediyor!

iPhone 12'nin Tasarımı O Kadar Çok Değişmeyebilir
iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 serisinin sadece içerisinde değil dış görünümünde de değişiklikler yapılması bekleniyor. İlk sızıntılar, cihazın iPhone 4 gibi daha az kavisli bir çerçeveye sahip olacağını söylüyordu. Şimdi ise yeni bir sızıntı, kavisin tamamen ortadan kalktığını ileri sürüyor.

iPhone 12 serisinin üç boyutlu olarak yazdırılmış kalıpları, Macotakara'nın eline (Apple'ın Çin'deki tedarik zinciri yoluyla) geçti. Kalıbın tasarımı iPhone 11'e oldukça benziyor. Görünen en önemli farklar arasında cihazın ölçüleri ve kameralar var.

Makotakara'ya göre 5,4 inç'lik iPhone 12'nin boyutları iPhone SE ile iPhone 8 arasında yer alacak ve muhtemelen 131mm olacak. 6,1 inç boyutundaki yeni iPhone'un boyutlarının ise iPhone 11 ile iPhone 11 Pro arasında olacağı, yani 147-148mm olacağı söyleniyor. iPhone 11'in ekranı da 6,1 inç olduğundan bunun anlamı, 6,1 inç iPhone 12'nin çerçevesinin inceldiği olabilir.

Kaynağa göre 6,7 inç modelin kamera sensörü, iPhone 11 Pro Max'tan daha büyük.

Tüm bu bilgilere bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var, özellikle de telefonların tanıtılmasına daha aylar olduğunu düşündüğümüzde.

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