iPhone 12, Yeni Ekranla İncelebilir

iPhone 12 hakkında şimdiye kadar duyduklarımız, iPhone'un son yıllardaki en önemli güncellemelerinden biri olabileceğini gösteriyor. Tedarik zincirinden gelen yeni bir rapor ise Apple'ın yeni bir ekran türü kullanabileceğine işaret ediyor.
The Elec'in iddiasına göre iPhone 12 modellerinden bazıları, LG'nin ürettiği OLED ekranları kullanacak. Bu ekranların dokunmatik bileşenlerinin ayrı bir katmanda değil, ekranın içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu sayede ekran incelecek ve daha önce bir iPhone 12'nin yolu açılacak. Aynı rapora göre LG, Apple Watch 4 ve Watch 5'te kullanılan LTPO (düşük sıcaklık polikristalin oksit) teknolojisine geçecek. Bu ise ekranların daha az güç tüketeceği anlamına geliyor.
Apple Watch 5, LTPO sayesinde tüm gün açık kalabiliyor ve bir günü çıkarabiliyor. Bu teknoloji, gelecekteki iPhone'larda da sürekli olarak açık kalan ekranları mümkün hale getirebilir. Söylemeye gerek bile yok ancak üst seviye Android telefon kullanıcıları, bu özelliğe bir süredir sahipler.
LTPO'nun 2020'nin iPhone'larına yetişip yetişmeyeceği, belirsiz gibi görünüyor. Bu arada, yeni bir iPhone SE 2 ile birlikte Apple'ın bu sene tanıtacağı iPhone'ların sayısı beşi bulabilir.
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