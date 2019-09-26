iPhone 12'nin Yeni "Safirli" Tasarımı, Pahalıya Patlayabilir
Saygın analistlerden Ming-Chi Kuo, 2020'de çıkacak iPhone'un tasarımının böyle yenilenebileceğini iddia etti!
Apple, son birkaç senedir iPhone'un tasarımında büyük bir değişiklik yapmadı. En önemli değişiklik, muhtemelen iPhone 11'in kameralarının görünümünde yapıldı ve hepsi bundan ibaret. Yeni dedikodulara göre ise iPhone 12'de bir değişiklik daha olacak.
Söylediklerine itibar edilen analist Ming-Chi Kuo, bir araştırma notunda Apple'ın cam arka yüzey ve metal çerçeve kullanmayı muhtemelen sürdüreceğini, ancak metal çerçevenin tasarımını değiştirerek iPhone 4'tekine benzer hale getireceğini söyledi. Kuo, tasarımı şu sözcüklerle anlattı:
"Daha karmaşık bir segmentasyon tasarımı, yeni hendek açma ve enjeksiyon kalıplama prosedürleri ve hendek enjeksiyon kalıplamasını korumak için safir veya cam kapak takımı."
"Enjeksiyon kalıplama" sayesinde metal çerçevenin anten performansını olumsuz etkilemesi engellenecek, iPhone 4'te yaşanan sinyal sorunlarının önüne geçilebilecek. Safir veya temperli cam kullanımı, cihazın dayanıklılığını artırabilir ancak analistin bir kapaktan mı, telefonun arkasından mı, yoksa çerçeveden mi bahsettiği çok açık değil.
Kuo, bu değişikliklerin telefonun maliyetini artırabileceğinin altını çiziyor. Metal çerçeve yüzde 50-60 daha pahalıya mal olabilir ve kapak, yüzde 40-50 daha pahalı olabilir. Analist, bunun iPhone'un fiyatını artıracağını açıkça söylemese de, bu muhtemel. Ortaya çıkacak tasarımın ise "önemli ölçüde" farklı olması bekleniyor.
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