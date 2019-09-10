iPhone 12, Yeni Tasarım ve 5G ile Gelecek
iPhone 11'in tanıtımına saatler kala, 2020'nin iPhone'uyla iligli önemli iddialar geldi!
iPhone 11'in çıkmasına çok az kaldığına göre, 2020'de çıkacak iPhone 12 hakkında konuşmamızda bir sakınca olmasa gerek. İsmini sıkça duyduğumuz Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2020'nin iPhone'larının "yepyeni" bir tasarımla geleceğine inanıyor.
Yeni tasarım, çentiğe ve iPhone'da görmeye alıştığımız diğer tasarım öğelerine veda etmemiz anlamına gelebilir. Kuo'ya göre diğer iki önemli geliştirme, 5G desteği ve "kamera işlevi geliştirmeleri" olacak. Kamerada tam olarak hangi geliştirmelerin yapılacağı belli olmasa da analistler, daha önce arka yüzde time-of-flight (ToF) sensörlerine yer verilebileceğini söylemişti. Bu sensörler, derinlik ve odaklanma efekti eklemeye yardımcı oluyor.
Son olarak iPhone'un boyutları da değişebilir ve standart iPhone'un ekran boyutu 5,45 inçe düşebilir, büyük iPhone'un boyutu ise 6,7 inçe yükselebilir. Şimdi tüm gözler, 10 Eylül'deki iPhone 11 tanıtımında olacak. Bu tarihten sonra iPhone 12 hakkında biraz daha çok konuşacağımızdan eminiz.
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