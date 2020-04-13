iPhone 12'nin Yeni Tasarımı Hakkında iPad Pro İddiası

Merakla beklenen iPhone 12'nin yeni bir tasarımla gelmesi sürpriz olmayacak. Ama bu yeni tasarım, biraz tanıdık olabilir.

iPhone 12'nin Yeni Tasarımı Hakkında İddia

Sıradaki iPhone, yani iPhone 12 için en çok söylenen şeylerden bir tanesi, telefonun iPhone 11'den farklı bir tasarımla geleceği. Ancak yeni bir iddiaya göre bu yeni tasarım, hiç görmediğimiz bir tasarım olmayacak.

Bloomberg'in "Apple'ın planlarına yakın" kaynaklarına göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, düz paslanmaz çelik çerçevelere sahip olacak; yani çerçevesi kavisli olmayacak. Telefonların köşelerinin de daha keskin olacağı ve ekranlarının düz olacağı belirtiliyor. Bu bilgiler, telefonların tasarımının iPad Pro ve iPhone 5'ten ilham alacağı anlamına geliyor.

Kaynakların bir başka iddiası, en az dört iPhone 12 modelinin tanıtılacağı ve alt seviyedeki iki telefonun bu tasarıma sahip olmayabileceği. Bu arada kaynağa göre iPhone 12 serisinin Covid-19 nedeniyle birkaç hafta ertelenmesi, ihtimaller dahilinde.

Bir başka iddiaya göre iPhone 12 Pro Max, 6,5 inçlik iPhone 11 Pro Max'tan biraz daha büyük bir ekranla gelecek. Beklenen dört iPhone'un da öncekilere kıyasla daha küçük bir çentiğe sahip olacağı belirtiliyor.

Bu bilgilerin çoğunu daha önce başka kaynaklardan da duyduğumuzdan, doğru olma ihtimalleri var. Ancak resmi tanıtıma kadar söylentilere bir miktar şüpheyle bakmakta fayda olacaktır.

Son olarak kaynaklar, yeni, boyutu daha küçük bir HomePod'un ve uzun zamandır konuşulan AirTag'ın da bu sene gelebileceğini iddia ediyor.

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