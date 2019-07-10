iPhone 12'nin Yenilikleri "Biraz" Tanıdık!
Yeni iPhone 12 sızıntısı, telefonun birçok "yenilikle" geleceğini söylüyor ancak bunların hiçbiri, aslında yenilik değil!
Apple'ın 2020'de çıkacak telefonlarından (şimdilik iPhone 12 diyeceğiz) gelen sızıntı, birçok yeni işlevin bizleri beklediğini söylüyor.
Apple'ın son senelerdeki telefonları, Face ID gibi birkaç işlev dışında yenilikçilik konusunda öncülük yapmıyor. Firmanın telefonları daha çok üst düzey tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. Bu sene çıkacak olan iPhone 11'in de iPhone XS'nin üzerine çok şey eklemeyeceği söyleniyor.
Bu Yenilikler Hangileri?
Rapora göre iPhone 12, 5G destekli bir telefon olabilir veya bir 5G'li modeli bulunabilir. Bu 5G'yi bekleyenleri sevindirecek olsa da, 2020'nin sonlarında 5G'li telefonlar muhtemelen piyasayı sarmış olacaklar, yani Apple biraz geç kalmış olacak. Bununla birlikte 5G'nin şu an çok az yerde desteklendiğini ve ilk günden birçok yerde desteklenmeyeceğini söylemek gerek.
Raporun öne çıkardığı bir başka nokta, bir bütçe dostu telefon dahil dört iPhone'un geleceği. Rapor, bütçe dostu iPhone'un OLED ekranla geleceğini söylüyor. iPhone XR'de şu an LCD ekran kullanılıyor.
Son olarak iPhone'da mesafe ölçmeye ve daya iyi derinlik efekti oluşturmaya yarayan Time-of-Flight kameralarının bulunacağı iddia ediliyor. Bu özellik bugün Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10 5G gibi birkaç üst seviye telefonda zaten bulunuyor.
Yeniliklerin hiçbiri bir ilk olmadığından rapor, esasen Apple'ın rakiplerine yetişmeye çalıştığını söylüyor.
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