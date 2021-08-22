iPhone 13 Erjen Gelebilir; Yanında da Çok Sayıda Sürpriz Bulunabilir!

iPhone 13'ün ne zaman piyasaya sürüleceği ve dolayısıyla çıkış tarihinin ne zaman olacağı konusunda bazı sorular var. 2020'deki lansman ekim ayında yapılmıştı, ancak ondan önceki iPhone lansmanları geleneksel olarak hep eylül ayında yapılırdı.
Şimdi, bu yıl neler olacağına dair bazı dedikodular yayılmaya başladı. MyDrivers'ın haberine göre, analist Daniel Ives iPhone 13 lansmanının eylülün üçüncü haftasında gerçekleşeceğini söylüyor, tarih olarak da 14 eylülü veriyor. Ives ayrıca iki Pro-seviye iPhone 13s'ün 1 TB depolama seçenekleriyle gelerek, iPhone'larda mevcut olan maksimum miktarı iki katına çıkaracağını ve bunun hem profesyoneller hem de gerçekten büyük WhatsApp yedeklemeleri olan kişiler için faydalı olacağını ekliyor.
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Kulislerde yayılan diğer dedikoduları ise, iPhone 13 ile beraber bir tablet ve bir akıllı saat (muhtemelen iPad 10.2 (2021) ve Apple Watch 7) geleceği yönünde. Apple'ın fazla zamanı olmadığı için ayrı ayrı lansmanlar yapmayacağı, hepsini bir araya toplayacağı düşünülüyor.
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