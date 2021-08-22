iPhone 13 Erjen Gelebilir; Yanında da Çok Sayıda Sürpriz Bulunabilir!

iPhone 13 beklenenden daha önce duyurulabilir, ancak lansman etkinliğinin tek yıldızı olmaması da mümkün görünüyor.

iPhone 13 erken mi gelecek?

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