iPhone 13 İçin Yeni Bir "Çentik" Sızıntısı Daha...

iPhone 13'te daha küçük bir çentiğin yer alacağı hakkında bugüne dek defalarca kez haber paylaştık. Hatta bununla ilgili görseller de yayınlamıştık. Ancak elbette telefonlar tanıtılana kadar iPhone 13'te daha küçük bir çentik olup olmayacağı konusunda emin olamayacağız. Ancak pek tabii sızıntılar sürüyor.
Yeni gelen sızıntı da iPhone 13'ün daha küçük bir çentikle geleceği konusunda ikna etmeye çalışır seviyede. Bu defaki sızıntı DigiTimes'a ait ve söylenene göre Apple, iPhone 13'te çentiğe, iPhone 12'nin çentik alanının yarısı kadar bir alan ayıracak. Peki, Face ID aynı seviyede çalışacak mı?
Apple'ın çentik alanını daraltırken donanımdan ödün vermesini beklemiyoruz. Sanıyoruz bunca yıldır donanımı daha küçük bir alana nasıl sığdırabilecekleri konusunda çalışmışlardır ve bunca sızıntı karşılığında da iPhone 13'te daha küçük bir çentik ile kullanıcılarının karşısına çıkarlar.
Çentik ilk olarak 2017 yılında iPhone X'te ortaya çıkmış ve o zamandan bu yana hemen her akıllı telefon üreticisi tarafından benimsendi ve bu teknoloji hızla geliştirildi. Android tarafına baktığımızda artık ekran altı kamera sistemlerinin geliştirilmeye başladığını görüyoruz. Apple tarafında çentiğin tamamen ortadan kalkmasını –en azından şimdilik- beklemiyoruz, ancak 4 yıl sonrasında artık bu alanı biraz daraltabilecekleri konusunda umutluyuz.
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