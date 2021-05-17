iPhone 13 İçin Yeni Bir "Çentik" Sızıntısı Daha...

iPhone 13 hakkında ortaya çıkan yeni Face ID sızıntısı, daha küçük çentik söylentilerini destekliyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 İçin Yeni "Çentik" Söylentisi

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