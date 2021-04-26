iPhone 13 mini'yi Ait Olduğu Söylenen Fotoğrafta Şaşırtıcı Detay

Yeni bir iPhone 13 mini sızıntısı, telefonun arka kısmında ilginç bir kamera düzenini gözler önüne serdi. iPhone 12 mini'nin aksine, çapraz bir kamera düzenini dikkat çekiyor.
Çin sosyal medya sitesi Weibo üzerindeki bir yayını kaynak alan bu sızıntı, iddia edilen iPhone 13 mini prototipinin gerçek bir fotoğrafı gibi gözüküyor. Her ne kadar cihazın çalışıp çalışmadığını veya boş bir kutudan daha fazlası olduğunu gösteren herhangi bir bilgi olmasa da, şu ana kadar gördüğümüz ilk potansiyel tasarım görüntüsü olarak öne çıkıyor ve arka kameraların çapraz bir düzene sahip olacağına yönelik söylentileri destekliyor.
Bu fikir, özellikle firma içi bilgileri temel alan iPhone 13 CAD modellerinin arka kameraların çapraz bir şekilde yerleştirileceğini göstermesinin ardından geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ve sonrasında 3D görseller modern iPhone tarzında aynı bilgiyi göstermişti. Şu andaki teori, iPhone 12 Pro Max'tan gelen daha büyük kamera sensörlerinin kullanımı için daha büyük bir yuva sağlamak adına lenslerin bu şekilde yerleştirildiği yönünde ancak tek sebep Apple'ın tasarımını yeniliyor olması da olabilir.
iPhone 12 serisi, firmanın yıllardır sunduğu en küçük telefon olan bir iPhone 12 mini seçeneğine sahipti ancak söylenilene göre satışlar o kadar düşüktü ki, Apple 2021 yılının ortasında üretimi durdurmayı düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan sızıntılar bu duruma rağmen bir iPhone 13 mini sunulacağını öneriyor.
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