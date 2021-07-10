iPhone 13 Modellerine Ait Olduğu Söylenen Fotoğraflar Yine Sızdırıldı

Apple'ın sıradaki iPhone modellerine, yani iPhone 13 serisine ait olduğu iddia edilen maket fotoğrafları, yeni iPhone'ların nasıl görüneceğini bir kez daha gözler önüne serdi.