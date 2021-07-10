iPhone 13 Modellerine Ait Olduğu Söylenen Fotoğraflar Yine Sızdırıldı

Yaklaşan yeni iPhone'lar, her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla sızdırılan telefonlar listesinin tepesinde yer alıyor. iPhone 13 serisinin maketlerini ve tasarım çizimlerini görmek artık kimse için sürpriz olmuyor. Ve şimdi, bir kez daha iPhone 13 kasasının maketleri internette göründü.
Çinli bir akıllı telefon kılıfı üreticisi olan Benks, iPhone 13 kasa maketlerinin fotoğraflarını Weibo'da paylaştı. Görüntüler, daha önce gördüklerimize benziyor. Bu onları daha az ilgi çekici hale getirebilir, ama doğrudan bir kılıf üreticisinden geliyor olmaları güvenilirliklerini artırıyor.
Görüntülerde özellikle bahsedilmesi gereken yeni bir şey yok. Maketler, iPhone 12 serisine çok benziyor ve görünüşe göre dört yeni model söz konusu. Bunların iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini olmaları muhtemel.
Sızdırılan fotoğraflarda sadece kasaların arkasını görebiliyoruz. iPhone 12 serisinden en büyük görsel fark ise, iki kameralı modellerdeki lenslerin çapraz yerleşimi.
Eğer bir sürpriz olmazsa, önümüzdeki Eylül ayında göreceğimiz yeni iPhone'lar bu fotoğraflarda olduğu gibi görünecek. Tabii ki Apple'ın küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabileceği ihtimalini de bir köşede tutmakta yarar var.
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