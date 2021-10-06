iPhone 13 Pro'yu Oluşturan Parçaların Toplam Maliyeti Şaşırttı!

Apple iPhone 13 Pro'yu oluşturan parçaların toplam maliyeti, Galaxy S21+ ile karşılaştırıldığında şaşırtıyor!

  • Levent Öztürk
iPhone 13 Pro'nun maliyeti şaşırttı

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