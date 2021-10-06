iPhone 13 Pro'yu Oluşturan Parçaların Toplam Maliyeti Şaşırttı!

Samsung Galaxy S21+'in en büyük rakibi olan Apple iPhone 13 Pro, kısa bir süre önce TechInsights tarafından parçalarına ayrıldı ve tüm parçaların yaklaşık maliyetinin 570 dolar olduğu hesaplandı. Bu, üretiminin Galaxy S21+'dan daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ancak her iki telefon da yurt dışında 999 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.
Aynı kaynağa göre, Galaxy S21+ için tahmini maliyet 508 dolar civarında. iPhone 13 Pro, en azından parça maliyeti söz konusu olduğunda, üretilmesi daha pahalı görünüyor. Ancak, parça listesinin herhangi bir Ar-Ge ve nakliye masrafını veya diğer masrafları içermediğini unutmamakta fayda var.
Dikkat çeken bir diğer nokta ise nokta, iPhone 13 Pro'nun üretim maliyetinin, iPhone 12 Pro'dan daha pahalı olması. Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü modelin tahmini parça maliyeti 548 dolar seviyesindeydi.
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Bu maliyetler, Samsung'un aksine Apple'ın geçtiğimiz yıl boyunca iPhone parçalarına daha fazla harcama yaptığını gösteriyor. Buna karşılık, Galaxy S21 Ultra'nın üretiminin Galaxy S20 Ultra'dan yaklaşık yüzde 12-13 daha ucuz olduğu tahmin ediliyordu ve 2021 yılının üst seviye telefonu nihayetinde piyasaya çıktığında 200 dolar daha ucuzdu.
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