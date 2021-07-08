iPhone 13 "Uğursuz" Olabilir mi? Apple, 13'ü Atlayıp iPhone 14'ü Tanıtır mı

13 sayısının uğursuz kabul edilmesi, Apple'ın iPhone 13 serisinin adını değiştirebileceğine yönelik söylentileri başlattı. Peki Apple, gerçekten iPhone 13'ü atlayıp doğrudan iPhone 14'e geçebilir mi?

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 Uğursuz Olabilir mi? Apple Ne Yapacak?

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