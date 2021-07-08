iPhone 13 "Uğursuz" Olabilir mi? Apple, 13'ü Atlayıp iPhone 14'ü Tanıtır mı

Apple'ın bu sene 13'üncü seri iPhone'larını piyasaya çıkarmasını bekliyoruz, ancak bilindiği üzere batıl inançlara göre 13 sayısı uğursuz kabul ediliyor. Bundan hareketle bir süredir Apple'ın 13 serisini atlayacağı, yeni seriyi direkt olarak iPhone 14 olarak adlandıracağı ya da iPhone 12S ve iPhone 2021 şeklinde paylaşacağı söyleniyordu.
Tayvanlı yayın Economic Daily News'ün raporuna göre ise teknoloji devi, 2021 serisi için iPhone 13'ü kullanarak geleneksel adlandırmaya sadık kalacak ve yeni seriyi iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max şeklinde tanıtacak.
Tedarik zinciri kaynaklarından yayınlanan raporlara göre Apple, iPhone 13'ü eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple henüz iPhone 13'ün etkinlik tarihine ilişkin net bir ipucu vermiş değil, ancak bilindiği üzere şirket geleneksel olarak yeni iPhone'larını her yılın eylül ayında tanıtıyor.
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