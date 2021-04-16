iPhone 13 ve 13 Pro Nasıl Görünecek? İpuçları, Bu Görsellerde Gizli

Apple Spring Loaded etkinliğinde iPhone 13'ün tanıtılmayacağı kesin ve Apple'ın yeni akıllı telefonunu bu yılın Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Her ne kadar telefonlar için bir süre beklememiz gerekecek olsa da, sızan bilgileri temel alan görseller sayesinde iPhone 13 ve 13 Pro'nun nasıl gözükebileceği hakkında bazı fikirlerimiz bulunuyor.
Bu görseller 91Mobiles ve MySmartPrice tarafından paylaşıldı ve resmi görseller olmasalar da, bu sitelerin kaynaklarından alınan bilgileri temel alıyor. Şu ana kadar görülen en büyük değişiklik ise çentiğin önceki cihazlara göre daha küçük gözükmesi.
Tabii ki bu görsellere bir miktar şüphe ile yaklaşmakta fayda var. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun resmi tasarımı büyük olasılıkla biraz daha farklı olacaktır ancak eğer yeni çentik ve kamera düzenlerini hayal etmekte zorlanıyorsanız, bu görseller yardımcı olabilir.
Görseller bize telefonun kasasının nasıl gözükeceği hakkında fikir verse de, söylentilerdeki bazı detaylar görülemiyor. Ön ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor ancak bunun sadece iPhone 13 Pro için geçerli olması söz konusu olabilir. Hatta daha önce görülen bir Apple patenti, gelecekteki bir iPhone üzerinde 240Hz'ye kadar çıkan yenilene hızı görebileceğimizi öneriyordu.
Benzer bir şekilde kameraların nasıl gözükeceği hakkında bir fikrimiz olsa da, yeteneklerinin ne olacağı bu görsellerden anlaşılamıyor. iPhone 13 Pro'nun ultra-geniş kamerasının f/1,8, altı-element lense güncellenmesi mümkün olabilir ve 2,5x optik yakınlaştırmaya kadar çıkabilen bir telefoto lense sahip olabilir.
İç donanım söz konusu olduğunda ise bazı iPhone 13'lerin 1TB depolama ile sunulduğunu görebiliriz ve alışıldık bir şekilde iPhone 12'ye göre batarya ömrü ve performans geliştirmeleri beklenebilir. Son olarak iPhone 13'ün tüm girişlerinden arındırılması ve sadece kablosuz olarak şarj edilmesinin mümkün olduğu bir sürümle de karşılaşmamız söz konusu olabilir.
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