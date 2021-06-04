iPhone 13'ün Pil Kapasiteleri Sızdı; Görünüşe Göre Değişen Bir Şey Yok!

Pil kapasitesi açısından sık sık eleştirilen Apple, sızıntılara göre bu eleştirileri kulak arkası etmeye devam ediyor. Sızan iPhone 13 pil kapasiteleri, pek bir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor.