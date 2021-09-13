iPhone 13'ün Sunacağı Yeni Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

iPhone 13'ün yarın tanıtılması bekleniyor. Bugüne kadar hakkında çok sızıntı paylaşılan iPhone 13 için gelen yeni haber ise, renklerine yönelik.
iPhone 13'ü tanıtılmadan listeleyen Ukraynalı bir web sitesi, Apple'ın yeni telefonuna farklı renk seçenekleriyle yer vermiş durumda. Sitede yer aldığına göre iPhone 13'ün kırmızı, mavi, mor, pembe, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacağı iddia edilirken, sonradan söz konusu sayfa kaldırılmış durumda. Ancak görünüşe göre iPhone 13 serisinde yeni renk seçenekleriyle tanışacağız. Öte yandan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in altın, gümüş, bronz ve siyah renklerle satılacağı da sayfadaki bilgiler arasında.
Sitede ayrıca, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle geleceğini söylerken, bu 2 model için 256 GB seçeneğinden bahsedilmiyor. Ancak Apple'ın bu seçeneği kaldıracağından şüpheliyiz.
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