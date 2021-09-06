iPhone 13'ün "Uydu Aramaları" Beklediğiniz Gibi Olmayabilir!

Bir sonraki iPhone'un uydu üzerinden arama yapabileceği haberleri herkesi heyecanlandırmıştı. Ama şimdi uydu aramalarının kullanım alanının pek de geniş olmadığı ortaya çıktı.