iPhone 13'ün "Uydu Aramaları" Beklediğiniz Gibi Olmayabilir!

Geçtiğimiz günlerde iPhone 13'ün uydu aramaları yapabileceği söylenmişti. Hakkında pek çok iddia olan iPhone 13'e son gelen "uydu iletişimi" özelliği konusu ise telefon çıkmadan yavaş yavaş popülerliğini kaybetmeye başladı bile. Zira söylenen o ki, bu özellik her yerde değil, sadece belirli alanlarda ya da belirli ülkelerde çalışacak.
iPhone 13'te yer alacak olan uydu aramaları, telefonda bulunacak Qualcomm X60 modem sayesinde yapılacak, fakat Bloomerg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre, Qualcomm X60, henüz tam özellikli bir uydu telefonu özelliği kazandırmak için hazır değil. Teknik kapasite dışında, maliyetlerin ve olası operatör şikayetlerinin de neticesinde, Apple'ın geleneksel ağları atlayıp gerçek bir uydu telefonu ortaya çıkmasının önünde engel teşkil ettiğini söyleyen Gurman, bu anlamda iPhone 13'ten o denli umutlu olma fikrine mesafeli buluyor.
Kısacası uydu aramaları, iPhone 13'te her istediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir özellik olmayacak ve oldukça kısıtlı bir kullanım alanı sunacak gibi görünüyor. Bu özelliğin telefonda gerçekten olup olmayacağını, olacaksa bile ne şekilde kullanılabileceğini kısa süre sonra, resmi lansmanda öğreneceğiz...
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