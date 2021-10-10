iPhone 14'te Çentiğin Tarih Olmasını Bekleyenleri Üzecek Haber!

iPhone 13 serisi yeni tanıtıldı ancak elbette sonraki jenerasyonla ilgili haberler de bir yandan geliyor. Daha önce iPhone 14 hakkında farklı sızıntılar duymuş ve bunlar arasında ekranda artık bir çentik olmayabileceği, Apple'ın FaceID ya da Touch ID sistemini ekranın altına entegre edebileceğine ilişkin haberleri sizlerle paylaşmıştık. Ancak şu an gelen bir başka sızıntı, bunun pek de doğru olmadığını öne sürüyor.
Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan, ancak hemen ardından silinen bir gönderi, iPhone 14 için önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu gönderiye göre Apple, iPhone 14 serisinde çentiği tamamen ortadan kaldırmayabilir. Bunun yerine küçük bir çentik ve bir delik kombinasyonunun kullanılmasını bekleyebiliriz.
Şu an için bununla ilgili çok ayrıntı yok, ancak yine de çentik ve kamera delikleri kolay kolay da hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor. Kaldı ki, şu an ekran altı kameralı seçeneklerde bile ekranda bir delik görebiliyoruz.
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