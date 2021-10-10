iPhone 14'te Çentiğin Tarih Olmasını Bekleyenleri Üzecek Haber!

iPhone'un çentiği gidiyor mu, kalıyor mu? iPhone 14 serisinde, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'da yine bir çentik alanı yer alacağı iddia edildi!

  • Ercan Uğurlu
iPhone'un çentiği gidiyor mu, kalıyor mu?

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