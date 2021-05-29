iPhone 14 Ekranı, Bildiğimiz iPhone Ekranlarından Çok Farklı Olacak!

Daha iPhone 13 tanıtılmadı, ancak şimdiden iPhone 14 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. İlk çıkan haberlerden biri ise iPhone 14'ün ekranına ilişkin.
iPhone 12 serisinin ekranını koruyan seramik kalkan, Apple'ın akıllı telefonlarını güçlendirmek istediğinin bir kanıtıydı. Ortaya çıkan yeni bir patent ise, Apple'ın iPhone 14 ile beraber daha dayanıklı bir telefon yaratmayı düşlediğini ortaya koyuyor.
Ortaya çıkan yeni patent örneğine göre Apple, iPhone 14'te daha dayanıklı, ancak çok daha ince bir ekran paneli kullanacak. Çok daha ince olmasına karşın çarpmalara ve düşmelere karşı ekstra koruma sağlayabilecek olan bu ekran, yine iPhone 13 ile Apple kullanıcılarının kavuşacağı 120Hz ekran tazeleme hızına da muhtemelen sahip olacak. O konuda şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Elbette Apple çok sayıda patent örneği alıyor ve bunların bazılarının gerçekleştiğini zaman içinde görürken, bazılarıyla hiç tanışamıyoruz. Bakalım bu patent örneği hangi tarafta yer alacak...
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