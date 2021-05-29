iPhone 14 Ekranı, Bildiğimiz iPhone Ekranlarından Çok Farklı Olacak!

Ortaya çıkan yeni bir patent örneği, iPhone 14'ün ekranının daha ince ancak daha güçlü olacağına işaret ediyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 14 Ekran Detayları Belli Olmaya Başladı

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