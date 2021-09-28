iPhone 14 Hakkında Büyük İddia: Bambaşka Bir iPhone'a Hazırlanın!

iPhone 13 piyasaya çıkar çıkmaz, daha haberlerin mürekkebi kurumadan iPhone 14'ün ne zaman çıkacağı ve nasıl bir telefon olacağına dair dedikodular yayılmaya başladı. Dedikodulara göre iPhone 14 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ve 2022 yılında Apple'ın akıllı telefonunun tasarımını "tamamen değiştireceğine" şahit olacağız.
Bazen doğru çıkan, bazen pek tutmayan Apple sızıntıları ile tanınan Mark Gurman'ın söylediğine göre firma içinden aldığı bilgiler, Apple mühendislerinin önümüzdeki yıl dramatik bir güncelleme yapmak için çalışmakta olduğunu gösteriyor. Mini modeli tedavülden kalkacak, ancak dört telefon ayakta kalacak: Bir iPhone 14, iki iPhone 14 Pro ve bir iPhone 14 Max.
Çentik artık olmayacak
Gurman'a göre, iPhone 14'ün tasarımında, ekranda çok daha az yer kaplayan bir selfie kamerası deliği kullanılacak ve tanıdık iPhone çentiği artık tarihe karışacak. Anlaşılan Apple henüz ekran altı kamerası üzerine bir çalışma yapmıyor.
Şu anda elde edilen bilgiler bu kadar olmasına rağmen birkaç ay içinde telefonun dış görünüşünün modellemeleri ve teknik özellikleri hakkında iddialar interneti doldurmaya başlar diye düşünüyoruz. Apple uzun zamandır iPhone için tasarım açısından pek bir şey yapmıyordu. Bileşenlerini hızlandırmak ve kamera kalitesini artırmak üzerine odaklanmıştı. Bu, her ne kadar firmanın satışlarını kötü yönde etkilememiş olsa da, akıllı telefon müşterilerinin artık devrim niteliğinde inovasyonlar görmek istediği de yadsınamaz bir gerçek.
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Samsung ve görünüşe göre Google, katlanabilir telefon form faktörleri konusunda ilerliyor ve bu, Apple'ın er ya da geç dahil olmak isteyeceği bir trend. Katlanabilir bir iPhone'un yolda olduğuna dair dedikodular da duyduk, ancak ne zaman geleceği net değil.
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