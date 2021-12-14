iPhone 14 Max, Beklenenden Çok Daha İyi Bir Ekrana Sahip Olabilir

iPhone 14 Max'in ekranı şaşırtıcı derecede iyi olacağı söylentisi heyecan yarattı. Peki, iPhone 14 Max ekranı hangi özelliklere sahip olacak?

  • Ercan Uğurlu
iPhone 14 Max Ekranıyla Şaşırtabilir

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