iPhone 14 Max, Beklenenden Çok Daha İyi Bir Ekrana Sahip Olabilir

Apple'ın gelecek yıl iPhone 14 mini yerine 6.7 inç iPhone 14 Max'i piyasaya süreceği çokça söyleniyor. Bunun temelde, "Pro" kimliğine sahip olmayan büyük ekranlı bir iPhone olacağı aşikarken, ekran özellikleri ise iPhone 14 Pro Max'e çok yakın olacak gibi.
Elbette şu an bu telefonların hiçbiri ile ilgili kesin ve net bilgiler elimizde yok. Ancak sızan bilgilere göre, Apple bu defa "mini" model yerine "max" model olarak üst çıtada bir ara kategori yaratmayı hedefliyor. Buna göre iPhone 14 Max modeli, özellikle ekran yetenekleri konusunda Pro Max modeline oldukça yakın davranacak. Öyle ki, telefonda 120Hz tazeleme hızına sahip 6.7 inç boyutunda bir ekran bulunacağı söyleniyor. Fakat bu konuda fiyat belirleyici unsur olacak.
Zira raporlara göre Apple şu sıralar iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri için de LG Display ve BOE ile görüşmeler halinde. LG tarafı ile 120Hz ekran panelleri üzerinden pazarlıklar sürerken, diğer yandan BOE ile de 60Hz paneller hakkında görüşmeler devam ediyor. Şirketin tercihi, LG ile anlaşmaya varılabilirse 120Hz OLED ekran panelleri tedarik etmek, ancak olmazsa bu defa BOE'ye dönülecek. Bunun neticesinde de iPhone 14 Max modelinde de hangi panelin kullanılacağını hep beraber göreceğiz.
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