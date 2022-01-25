iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max İçin 5X Sürprizi!

iPhone 14'ün tanıtılmasına daha aylar var, ancak şimdiden bırakın iPhone 14'ü, iPhone 15 konuşulmaya başlandı bile. iPhone 14 sızıntılarını zaten sizlerle paylaşıyoruz, zaman zaman iPhone 15 ile ilgili birtakım söylentiler kulağımıza çalındığında da keza. Apple kanadından gelen son bilgi de yine iPhone 15 ile ilgili.
iPhone 15 serisinde de muhtemelen yine klasik 3'lüyü göreceğiz. iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak planlanan ailede, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde birtakım farklılıklar da elbette olacak. Yeni sızıntı ise, spesifik bir farktan bahsediyor.
9to5Mac tarafından görülen bir raporda, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in kameralarında 5x optik yakınlaştırma yer alacak. İddiaya göre Apple, bu periskop zoom lensler için şu sıralar Lante Optics ile görüşmelerde bulunuyor. Eğer bir anlaşmaya varılırsa, bu şirketten Apple'a 100 milyondan fazla bileşenin tedarik edileceği konuşuluyor. Ayrıca Apple'ın Lante Optics'ten bileşenlerin örneklerini aldığı ve mayıs ayına kadar bir karara varacağı da notlar arasında.
iPhone 15 için daha önümüzde uzun bir süre var, ancak olur da mayıs ayından sonra Lante Optics ile bir anlaşmaya varılamazsa, Apple'ın başka bir tedarikçi arayışına gitmek için yeterli zamanı olur mu, bilinmez. Zira eş zamanlı olarak farklı bir tedarikçi ile görüşüldüğüne dair bir bilgi yok. Ancak tabii ki Apple alternatifleri de düşünüyordur.
Evet, görünüşe göre iPhone 15 serisinde Pro ve Pro Max modelleri 5x optik zum ile güncellenecek ve böylece uzaklar yeni iPhone'larda daha yakın olacak. Ancak iPhone 15'in 2023 yılında piyasaya çıkacağını düşündüğümüzde, o zaman 5x ne kadar yeterli olur, karşısında rakipleri ne yapar, bunu ancak bekleyip göreceğiz.
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