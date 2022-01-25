iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max İçin 5X Sürprizi!

Apple, iPhone 15 için tedarik arayışına başladı. ABD'li şirket, iPhone 15 serisinde kamerayı 5X sürprizi ile elden geçirmeyi planlıyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 15 Pro ve Pro Max İçin 5X Müjdesi!

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