iPhone 6 Plus, Mart'a kadar bekleyebilir!
Apple'ın yavaşlatma olayının ardından indirimli sattığı piller, kapış kapış satıldı ve tükendi!
Donanımı korumak için eskiyen pillere sahip iPhone'ları yavaşlattığı ortaya çıkan Apple, bu davranışından dolayı özür dilemek zorunda kalmış ve uygun fiyatlı bir pil değişim kampanyası başlatmıştı.
Ancak iPhone 6 Plus sahipleri şu an Apple'ın bu teklifinden faydalanamıyor çünkü firmanın pil stokları tükenmek üzere. Pil değişim programına ne kadar ilgi gösterildiği bilinmiyor ancak bazı uzmanlar, program sonucunda Apple'ın 16 milyon iPhone satışı kaybedeceğini tahmin ediyor.
MacRumors'a göre iPhone 6S, 7, 7 Plus ve SE sahipleri, pillerini beklemeden alabiliyorlar. ABD'deki iPhone 6 Plus sahiplerinin ise Mart ve hatta Nisan'a dek beklemek zorunda kalabileceği söyleniyor. Bekleme süreleri konuma göre değişiyor - Avrupa, Asya ve Afrika'daki gecikmelerin daha da uzun sürmesi muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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