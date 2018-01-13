iPhone 6 Plus, Mart'a kadar bekleyebilir!

Apple'ın yavaşlatma olayının ardından indirimli sattığı piller, kapış kapış satıldı ve tükendi!

iPhone 6 Plus, Mart'a kadar bekleyebilir!
Görsel: iFixIt

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