iPhone 7, Yeni iPhone 8'den Daha Çok Satıyor

iPhone 8'in yeterli yeni özelliklere sahip olmaması, iPhone 7'yi cazip bir ürün haline getirdi!

iPhone 7, Yeni iPhone 8'den Daha Çok Satıyor

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