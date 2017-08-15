iPhone 8, Foxconn Tesisinde Göründü!
iPhone 8, yeni sızan videolarda Foxconn'un üretim şeridinde böyle göründü!
Bizler hangi iPhone dedikodularının gerçek, hangilerinin sahte olduğunu düşünürken yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu defasında iPhone 8'in üretim şeridinden iki yeni video ortaya çıktı.
İlk olarak Weibo'da paylaşılan videolarda iPhone 8 olduğu söylenen bir cihaz görünüyor. Cihaz, arka yüzündeki dikey kamera sıralamasıyla son sızıntılarla uyuşuyor. Videolar aceleyle kaydedilmiş gibi görünüyor; bu yüzden detayları net biçimde göremiyoruz. İkinci videoda ise ön kamera gibi bazı detayları görebiliyoruz. Görünen telefonlar kapalı durumda olduğu için ekran çerçevesinin boyutlarını doğrulamamız pek mümkün değil.
Apple'ın telefonlarının genellikle Foxconn tarafından birleştirildiğini biliyoruz. Bu görüntülerin de Foxconn tesislerinde kaydedildiği iddia ediliyor. Ancak yine de görüntülerin gerçekliği konusunda şüphelerimiz var. Neyse ki resmi Apple etkinliği için çok fazla beklemeyeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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