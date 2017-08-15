iPhone 8, Foxconn Tesisinde Göründü!

iPhone 8, yeni sızan videolarda Foxconn'un üretim şeridinde böyle göründü!

iPhone 8, Foxconn Tesisinde Göründü!

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