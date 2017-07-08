iPhone 8 Hangi Renklerle Gelecek? Bizce Bu Renklerle!

Sızıntılar sayesinde iPhone 8'le ilgili birçok şey öğrendik; peki bizi bu sene hangi renk iPhone 8'ler bekliyor? İşte tahminimiz...

iPhone 8 Hangi Renklerle Gelecek? Bizce Bunlarla!

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iPhone 8 Hangi Renklerle Gelecek? Bizce Bu Renklerle!

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