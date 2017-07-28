iPhone 8, Touch ID'siz Gelebilir mi?
Doğruluğu tartışmalı yeni bir dedikoduya göre iPhone 8, sizi birkaç kez hayal kırıklığına uğratabilir!
iPhone 8 sızıntıları bakımından en güzel günlerden birini geçirmiyoruz. Yeni bilgilerden biri, iPhone 8'in parmak izi tarayıcısıyla gelmeyeceğini dahi söylüyor.
İlk olarak duyduğumuz ekrana entegre Touch ID tarayıcısının Apple'ı çok zorlayacağı anlaşılmış, bunun sonrasında sensörün arka yüze veya güç düğmesinin üzerine taşınacağı ileri sürülmüştü. Ancak Mac Otakara'ya göre iPhone 8, parmak izini tamamen bırakıp yeni bir yüz tarama işlevine yer verebilir. Tabi, bu da yeni bir dedikodu değil.
iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen bir ekran koruyucusunun üzerindeki delikler, yeni telefonun gerçekten yüz tarama yeteneğine sahip olabileceğini gösteriyor. Aslında bu, parmak izi tarayıcısının kaldırıldığı anlamına gelmiyor, bu yüzden bu iddiaya dikkatle yaklaşmakta fayda var.
Aynı site, çeşitli tedarikçi ve aksesuar üreticilerinden aldığı bilgilere dayanarak iPhone 8'in Ekim veya Kasım'dan önce gelmeyeceğini iddia ediyor. İddiaya göre iPhone 8 çıktığında da sayısı kısıtlı olacak. Gecikmeler olabileceğini daha önce de duymuştuk ancak genel olarak Eylül'deki tanıtımın yapılacağı söyleniyordu. Bu yüzden bu iddiaya da şüpheyle bakmak gerek.
Son bir iddia ise iPhone 8'in ön yüzünün sadece siyah olabileceğini söylüyor. Arka yüz için ise birkaç renk seçeneği bulunacak. Kaynak bunun sebebini belirtmiyor.
İyi olansa, Mac Otakara'nın iddialarının her zaman doğru çıkmadığı. Bu yüzden açık renkli veya Touch ID'li iPhone 8 için henüz ümidi kesmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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