iPhone 8 ve iPhone 7S, Üç Yeni Videoyla Sızdı!
iPhone 8 ve iPhone 7S'in tasarımını gösteren videolar, internette dolaşmaya başladı!
iPhone 8 ve iPhone 7S'le ilgili şu ana dek birçok sızıntıyla karşılaştık ancak bunların çoğu fotoğraf veya teknik özellik listelerinden oluşuyordu. Şimdi ise iPhone 8 ve iPhone 7S'in tasarımını gösteren videolar gelmeye başladı.
Yeni ortaya çıkan üç videoda iPhone 8 ve iPhone 7S'in tasarımını görüyoruz. Tasarımı görmekle yetiniyoruz çünkü telefonlar çalışmayan kalıplardan ibaretler. Bu modellerin nereden alındığı bilinmediği için gerçeği yansıtıp yansıtmadıklarını bilmiyoruz.
İlginç olan, sızan tüm modellerin birbirine çok benzemesi. Buradan iPhone 8'in final tasarıma yaklaştığı anlaşılabilir.
İlk videoda ekranda görünenler sahte olsa da, telefonun nasıl görüneceğini temsil eden bir model görüyoruz.
İkinci videoda iPhone 7S Plus, iPhone 8 ile karşılaştırılıyor. Danny Winget, telefonların aralarındaki farkları videoda anlatıyor. iPhone 7S Plus, iPhone 8 gibi cam arka yüzeye sahip gibi görünüyor.
TechTastic'ten gelen son videoda iPhone 8'e ait bir örnek görüyoruz. Birkaç saniyelik video, önceki videolarda görünen iPhone 8 modellerine benziyor.
Gerçek iPhone 8'in ve iPhone 7S'in bu videolardaki telefonlara benzeyip benzemeyeceğini henüz bilmiyoruz. Apple'ın farklı tasarımlar denediği biliniyor ancak gördüğümü tasarımlar arasındaki benzerlik, final tasarıma yaklaşıldığının bir işareti olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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