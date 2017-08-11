iPhone 8 ve iPhone 7S, Üç Yeni Videoyla Sızdı!

iPhone 8 ve iPhone 7S'in tasarımını gösteren videolar, internette dolaşmaya başladı!

Oynat iPhone 8'in Tasarımını Gösteren Bir Model Sızdı! YouTube'tan Marques Brownlee'nin paylaştığı iPhone 8 videosu

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