iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Yolun Sonuna Geldi

Apple, aslında iPhone 8'den çok farklı olmayan, A13 Bionic işlemcili iPhone SE'yi tanıttı. Bu tanıtımın ardından iPhone 8'in çok anlamı kalmadığından, bu modelin satışı iPhone 8 Plus ile birlikte durduruldu.
iPhone 8'in gidişi şaşırtıcı olmasa da, iPhone 8 Plus'ın satışının durdurulması dikkat çekici çünkü iPhone SE'nin Plus modeli yok. Yani üzerinde home düğmesi bulunan 5,5 inçlik bir iPhone istiyorsanız, artık böyle bir seçeneğe sahip değilsiniz. iPhone 8 Plus'ın önemli bir başka özelliği, çift lensli kamerasıydı ancak buna diğer modellerde de rastlamak mümkün. iPhone SE ve iPhone XR'de tek lens bulunuyor ancak buna rağmen portre moduna sahipler (iPhone 8 döneminde çift sensör, portre modu anlamına geliyordu).
Apple'ın bir iPhone SE Plus tanıtacağına dair bazı söylentiler olsa da, bir başka iddiaya göre bu model henüz hazır değil. iPhone SE tek başına tanıtıldığından, biz iPhone SE Plus'ın farklı bir tarihte tanıtılma ihtimalini düşük görüyoruz.
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