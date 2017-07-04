iPhone 8 Videoda "Net" Şekilde Görüldü

Bu defa gelen haber sızıntıdan fazlası: iPhone 8 videoda "net" şekilde göründü!

iPhone 8 videoda "net" şekilde görüldü

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