iPhone 8, Yeni Videoda Her Açıdan Göründü!
iPhone 8, internete yeni sızan bir videoda her açıdan, şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir biçimde, tüm detaylarıyla göründü!
iPhone 8 sızıntılarının en bereketli günündeyiz. Yeni ortaya çıkan bir video, Apple'ın 10. yıl telefonunun bir modelini her açıdan gösterdi.
Apple sızıntılarıyla tanınan Steve Hemmerstoffer'a göre iPhone 8, tam olarak böyle görünecek. Videoda gördüğümüz kalıp, "yeni iPhone'u üretmekle sorumlu tesislerden çıkan" 3D CAD çizimlerini temel alıyor. Hemmerstoffer, videoda telefonun ölçülerini bile alıyor. Bu modelin ölçüleri 71mm x 143mm x 7.4mm. iPhone 7 138.3 x 67.1 x 7.1mm ölçülerine sahipken iPhone 7 Plus, 77.9 x 158.2 x 7.3mm ölçülerle geliyordu.
Video, telefon hakkında bildiğimiz her şeyi gözler önüne seriyor. Tamamen ekrandan oluşan çerçevesi ön yüz, etkileyici bir görünüme sahip. iPhone 8'in ekran boyutunun 5,8 inç olacağı söyleniyor. Ekran büyümüş olsa da telefonun boyutları iPhone 7 Plus'tan küçük. Videoda da gördüğümüz üzere bu yasarım, ön yüzde üstte sadece FaceTime HD kamerasını ve sensörleri bırakıyor.
Videoya göre iPhone 8'in kamerasında büyük geliştirmeler olacak ve cihaz, yeni bir çift lensli kamerayla gelecek. Bu kez kameralar üst üste duracak ve LED flaş tam ortada yer alacak. iOS 11'de yer alan artırılmış gerçeklik yetenekleri, yeni kameranın daha iyi AR işlevleri sunabileceğini söylüyor.
Tasarımda fiziksel home düğmesine rastlanmıyor. Son günlerdeki sızıntılara da bakacak olursak bu işlev, parmak izi tarayıcısıyla birlikte camın altına entegre edilmiş olabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Ben fakeim diye bağırıyor
kamera çıkıntısı, ses açma kapama, sessize alma, on/off gibi tuşların çıkıntısı ve üstteki eğreti duran kamera bölümü çirkin görünüyor. kamera bölümü eski iphonelardaki gibi ama şimdiki inceliğinde olmalı. bu şekilde çin malı telefonları andırıyor.