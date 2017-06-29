iPhone 8, Yeni Videoda Her Açıdan Göründü!

iPhone 8, internete yeni sızan bir videoda her açıdan, şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir biçimde, tüm detaylarıyla göründü!

Oynat iPhone 8, Yeni Videoda Her Açıdan Göründü! iPhone 8, internete yeni sızan bir videoda her açıdan, şimdiye olmadığı kadar detaylı biçimde göründü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Ben fakeim diye bağırıyor

kamera çıkıntısı, ses açma kapama, sessize alma, on/off gibi tuşların çıkıntısı ve üstteki eğreti duran kamera bölümü çirkin görünüyor. kamera bölümü eski iphonelardaki gibi ama şimdiki inceliğinde olmalı. bu şekilde çin malı telefonları andırıyor.

Sen de yorum yaz

 
İnternetten Nasıl Para Gönderilir? Araştırdık

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Artık WhatsApp'ta Doğru Emoji'yi Bulmak Daha Kolay
Samsung Flow Nihayet Tüm Windows 10'lu PC'lere Geldi!
Kaspersky Lab'ın Anti-virüs Yazılımında Açık Çıktı!
Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube Bir Arada!
ABD Laptop Yasağı "Şekil Değiştiriyor"

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir