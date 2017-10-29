iPhone 8'de Nasıl Force Restart Yapacaksınız?

iPhone 8'de eski "Force Restart" yöntemi işe yaramıyor. Peki, yeni yöntem nasıl çalışıyor? Açıklıyoruz.

iPhone 8'de nasıl Force Restart yapacaksınız?

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