iPhone 8'de Nasıl Force Restart Yapacaksınız?
iPhone 8'de eski "Force Restart" yöntemi işe yaramıyor. Peki, yeni yöntem nasıl çalışıyor? Açıklıyoruz.
iPhone 8 satın alanlar muhtemelen yeni telefonlarının henüz donması, yani kilitlenmesiyle karşılaşmamıştır umuyoruz. Ancak olur da böylesi bir problemle karşılaşırsanız, biliyorsunuz ki Force Restart atmanız gerekecek. Fakat eski yöntem işe yaramıyor, artık Force Restart için farklı bir yol kullanılıyor.
Eski yöntemi hatırlayacak olursak, Force Restart için güç ve home butonuna birkaç saniye basılı tutuyorduk. Yeni yöntem ise şöyle:
1 – Ses açma butonuna basıp bırakın,
2 – Ses kısma butonuna basıp bırakın,
3 – Son olarak, ekranda Apple logosunu görene dek güç butonuna basılı tutun.
Eğer bu yöntem işe yaramazsa, o halde iPhone 8'i Recovery modda açmayı deneyebilirsiniz:
1 – iPhone'u USB kablosu yoluyla Mac veya PC'ye iTunes üzerinden bağlayın,
2 – Adımları takip edin ve ekranda Apple logosunu görene dek güç butonuna basılı tutun,
3 – Birkaç saniye içinde Connect to iTunes ekranını göreceksiniz. Şimdi güç butonunu bırakın ve iTunes'a giriş yapın,
4 – iTunes size iPhone'un problemini bildirecek. Buradan Update veya Restore seçeneklerine erişebileceksiniz.
Ercan Uğurlu
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