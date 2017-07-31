iPhone 8'den Çok Önemli Bir İpucu Daha!

Eğer bu görsel doğruysa, yeni iPhone'un tasarımına dair çok önemli bir ipucu daha elde etmiş olabiliriz!

Yeni iPhone'un Paket Görseli Sızdı

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