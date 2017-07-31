iPhone 8'den Çok Önemli Bir İpucu Daha!
Eğer bu görsel doğruysa, yeni iPhone'un tasarımına dair çok önemli bir ipucu daha elde etmiş olabiliriz!
Son bir kaç aydır yeni iPhone, başka bir deyişle iPhone 8 ile ilgili bir çok haber ve söylenti elimize geçti. Cihazın tasarımıyla ilgili katı bir kanıt elde edemesek de, telefonun ön yüzü ile ilgili kaynaklar tutarlı bilgiler veriyor. Şimdi ise, cihazın paketi veya kullanma kılavuzu gibi görünen ve sim kartının nasıl takıldığını gösteren bir görsel sızdı, ve burada cihazın ön yüzünün sade bir çizimini görebiliyoruz.
Görselde pek fazla bir detay olmasa da, onun sayesinde ekranın, ön yüzeyin ne kadarını kaplayacağını görebiliyoruz. Bu görsele bakarak cihazın oldukça şık ve minimalist bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz, ancak Touch ID algılayıcısının konumu hala tam olarak bilinmiyor.
Bazı söylentilere göre Apple, Touch ID'yi telefonun arkasına taşımayı planlıyor, ama algılayıcı ekranın altında da olabilir, ya da ilginç şekilde güç tuşu parmak izi okuyucusu ile entegre olabilir. Bazılarına göre ise marka, Touch ID'den tamamen kurtularak 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini deneyebileceği tahmin ediliyor. Apple'ın bu konudaki çözümü ne olursa olsun, cihaz bu yılın sonuna doğru yayınlanana kadar beklemeye devam edeceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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