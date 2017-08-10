iPhone 8'den İpuçlarıyla Dolu Ön Panel Sızıntısı
iPhone 8'den gelen yeni sızıntı, telefon hakkında bildiklerimizi bir kez daha tekrarlıyor!
iPhone 8 sızıntıları şu sıralar peş peşe geliyor. En son raporlar, yeni iPhone'un ekran çerçevesinin çok ince olacağını söylemişti. Şimdi ise ön paneli gösteren yeni sızıntı, bu dedikoduya itibar kattı.
Çince ticaret sitesi Taobao'daki bir sayfada görünen karelerde, iPhone 8'e ait olduğu söylenen ön panel görünüyor. Görünen parça, daha önceki kılıf sızıntısıyla uyum gösteriyor. Ön panelin üst tarafında hoparlör için ince bir kesik, yanında ön kamera ve diğer sensörler için açılan yuvalar var. Ön yüzde bunlar dışında başka hiçbir şey bulunmuyor; yani ekran alanınız maksimuma yakın.
Tüm sızıntıların iPhone 8'in tamamen ekrandan oluşan bir ön panelle geleceğini söylediği doğru. Yine de bu sızıntı bir satış sitesinden geldiği için pek güvenilir değil. Görüntüyü kimin paylaştığını doğrulamak mümkün değil ancak daha önce gelen güvenilir sızıntılarla uyumlu.
iPhone 8'le ilgili diğer dedikodular, telefonun 5,8 inç'lik AMOLED ekran, Touch ID parmak izi tarayıcısı, "Face ID" adlı bir yüz tarama işleviyle geleceğini söylüyordu. iPhone 8'in, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus ile birlikte Eylül veya Ekim'de tanıtılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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