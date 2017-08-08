iPhone 8'den Kablosuz Şarj İçin Yeni İpucu!

iPhone 8'den gelen yeni ipucu, Apple'ın kablosuz şarja daha fazla direnemediğini kanıtlar cinsten...

iPhone 8'den Kablosuz Şarj İpucu!

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