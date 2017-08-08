iPhone 8'den Kablosuz Şarj İçin Yeni İpucu!
iPhone 8'den gelen yeni ipucu, Apple'ın kablosuz şarja daha fazla direnemediğini kanıtlar cinsten...
iPhone'un tanıtım yıldönümüne artık çok yakınız. Önümüzdeki ay Apple'ın iPhone 8'e eklediği tüm özelliklere yakından bakma fırsatımız olacak. Ancak tanıtım günü gelene kadar şimdi sizlerle paylaşacağımıza benzeyen bilgi kırıntılarıyla yetinmeyi sürdüreceğiz.
Çince sosyal ağ Weibo'da paylaşılan, Apple sızıntılarıyla tanınan Benjamin Geskin'in keşfettiği X-ray görüntüleri, TFT-LCD ekranlı ve OLED ekranlı iki ayrı modeli gösteriyor. LCD ekran muhtemelen iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'a aitken OLED ekran muhtemelen iPhone 8'e ait. Görüntülerde telefonlarda kablosuz şarjı desteklemek üzere bir şarj bobininin yer aldığını görüyoruz. 9to5Mac'in eline yeni geçen görüntülerde ise iPhone 7S Plus'ın arka yüzünün cam olduğu görünüyor. Yeni iPhone'un bu sayede metal gövdeli telefonlara göre kablosuz şarjı daha iyi destekleyeceği anlaşılıyor.
Yeni fotoğrafların gerçek olup olmadığını anlamak pek mümkün değil ancak şimdiye kadar duyduklarımızla uyum gösteriyorlar. Bazı Android'li üreticilerin uzun süredir kullandığı kablosuz şarjı sonunda Apple da kabullenmiş görünüyor.
Apple'ı yakından takip eden site iHelp'in Homepod hoparlörün firmware'inde yaptığı incelemeler ise yeni iPhone'ların bir yüz tarama işleviyle gelebileceğini söylüyor. HomePod akıllı hoparlörde yer alan "resting" durumu, iPhone'u masanın üzerinde dururken bile bir bakışla açabileceğinizin ipucunu veriyor.
Zeynel A. Öztürk
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