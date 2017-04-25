iPhone 8'e Ait Bir Tasarım Sızdı!
iPhone 8'i gözler önüne seren yeni sızıntı, daha önce duyduklarımızı da doğruluyor!
Yeni iPhone'un tanıtılmasına 5 ay kala beklenen dedikodular gelmeye başladı. Bu hafta sonu sızan bir görüntü, iPhone 8'in sahip olabileceği tasarım hakkında bazı ipuçları veriyor.
Twitter kullanıcısı Benjamin Geskin tarafından paylaşılan fotoğraflarda görünen "cihaz", Apple'ın iPhone 8 tasarımlarını temel alan bir maketten fazlası değil. Bu tasarımın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor ancak şimdiye kadar duyduklarımızı doğruluyor. Üst üste duran çift arka kamera ve ön yüzdeki çerçevelerin eksikliği, dikkat çeken bu detaylar arasında. Güç düğmesinin boyunun uzadığını görüyoruz.
Bu tasarımda Touch ID sensörüne yer verilmediğini görüyoruz. Apple'ın sensörü ekranla bütünleştirmekte zorlandığına dair iddiaları daha önce duymuştuk ve bu iddialar, doğru olabilir. Ancak maket üzerinde Apple logosunu görmüyoruz, bu yüzden maket Apple'ın ilk prototiplerini temel alıyor olabilir. Firmanın son birkaç ayda birçok farklı tasarım üzerinde çalıştığı biliniyor.
Bildiğimizi kabul edebileceğimiz şey, Apple'ın iPhone'un onuncu yıldönümü için üst seviye bir iPhone 8'i veya iPhone Edition'ı hazırladığı. Bu telefonun yanında 2016 modellerinin güncellenmiş iki sürümüyle tanışabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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