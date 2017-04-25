iPhone 8'e Ait Bir Tasarım Sızdı!

iPhone 8'i gözler önüne seren yeni sızıntı, daha önce duyduklarımızı da doğruluyor!

iPhone 8'e Ait Bir Tasarım Sızdı!

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iPhone 8'e Ait Bir Tasarım Sızdı!

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