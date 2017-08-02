iPhone 8'e Touch ID Yerine Face ID mi Geliyor?

Apple'ın parmak izi sensörü Touch ID'yi terk edeceği söylentileri bir süredir devam ediyor. Ama yerine geçecek Face ID'den ilk kez bahsediliyor!

iPhone 8'e Touch ID Yerine Face ID mi Geliyor?

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