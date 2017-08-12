iPhone 8'in Fiyatı, "Yok Artık" Dedirtecek!

Oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen açıklamalara bakılırsa, iPhone 8 sanılandan da pahalı olacak!

iPhone 8'in Fiyatı, "Yok Artık" Dedirtecek!

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