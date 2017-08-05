iPhone 8'in Kamerası, Ne Gördüğünü Anlayabilecek!
Yeni sızıntılar, iPhone 8'in özel bir yüz tanıma teknolojisi olan Face ID ile geleceğini doğrular nitelikte!
HomePod yazılımından sızan bilgiler, yeni iPhone'un Touch ID'den kurtulup, üç boyutlu yüz algılama sistemi olan 'Face ID teknolojisine geçeceğinin ipuçlarını içeriyordu. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler ise cihazın kamerasının 'SmartCam' adlı bir teknolojiye sahip olacağına işaret ediyor.
Guilherme Rambo tarafından fark edilen SmartCam, görünüşe bakılırsa sadece yüzleri tanımakla kalmıyor, aynı zamanda cansız objeleri de tanımlayabiliyor ve kameranın odağını içeriğe göre değiştirebiliyor.
Kodun içinde bulunan sahne ayarları içinde şunlar bulunuyor: Bebek, Aydınlık Sahne, Doküman, Havai Fişek Gösterisi, Yeşillik, Ev Hayvanı, Noktasal Işık Kaynakları, QR, Gökyüzü, Kar, Spor, Gün Batımı ve Gün Doğumu.
Bu fikir aslında daha önce benzerini görmediğimiz bir teknoloji değil. Bazı fotoğraf makineleri buna benzer teknolojilere sahip, ancak Apple'ın çift kamera teknolojisi ile birleştiğinde güncel bir yapay zekanın neler yapabileceğini tahmin bile edemiyoruz.
Yüzünüzle ödeme yapın ve kablosuz şarj edin
Kod içinde bulunan 'passbook.payment.contactlessinterface', 'pearl.field-detect' ve 'pearl.pre-arm' gibi satırlar ayrıca Face ID ile hiç bir pin ya da parola girmeden ödeme yapabileceğimiz bir sistemin yolda olduğuna işaret ediyor.
En son derin kod dalışları ardından çıkan ipuçları ise, iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını kesinleştirir nitelikte.
Ali Ruhi Öztürk
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