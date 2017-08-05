iPhone 8'in Kamerası, Ne Gördüğünü Anlayabilecek!

Yeni sızıntılar, iPhone 8'in özel bir yüz tanıma teknolojisi olan Face ID ile geleceğini doğrular nitelikte!

iPhone 8'in Kamerası, Ne Gördüğünü Anlayacak!

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