iPhone 9 Bu Renklerle Gelecek!
Apple lansmanı yaklaşıyor ve iPhone 9'un detayları yavaş yavaş belli oluyor. İşte iPhone 9 renkleri!
iPhone 9 tanıtımına çok fazla zaman kalmadı. Apple'ın eylül ayında yapacağı lansmanda tanıtılması beklenen iPhone 9 için sızıntılarsa sürüyor. Kısa bir süre önce güvenilir analist Ming-Chi Kuo'nun açıklamasına göre 5 farklı renkle geleceği söylenen iPhone 9, yeni gelen habere göre bunlara 2 yenisini daha ekleyecek, birini ise aradan çıkartacak.
6.1 inç LCD ekranla geleceği söyleyen yeni iPhone, Ming-Chi Kuo'nun söylemine göre mavi, turuncu, kırmızı, gri ve beyaz renk seçeneğiyle gelecekti. Ancak Macotakara tarafından yayınlanan yeni rapora göre iPhone 9, 2 yeni renk daha alacak. Macotakara'ya göre iPhone 9 sarı ve boz kahverengi renklerinde de üretilecek. Ancak iPhone 9'da kırmızı renk yer almayacak. iPhone'larının RED versiyonlarını daha sonradan yayınlayan Apple için bu pek şaşırtıcı bir haber değil belki fakat sarı renkli bir model oldukça dikkat çekici olabilir.
Eğer Apple bu çeşitliliği tercih ederse, 2013'te yayınlanan iPhone 5C'den beri göreceğimiz en büyük renk aralığını sunmuş olacak. Ayrıca listede yer alan bazı modellerin parlak, bazı modellerin ise mat yüzeylere sahip olacağı da söyleniyor. Elbette tüm bunların doğru olup olmadığını iPhone 9 tanıtımından önce öğrenemeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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