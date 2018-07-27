iPhone 9 Bu Renklerle Gelecek!

Apple lansmanı yaklaşıyor ve iPhone 9'un detayları yavaş yavaş belli oluyor. İşte iPhone 9 renkleri!

iPhone 9 bu renklerle gelecek!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered İncelemesi
Asphalt 9: Legends Yayınlandı!
Türkiye'nin Milli Dijital Klavyesi TAMBU 1 yaşında
Note 9 Piyasaya Erken Gelebilir
Google'ın Lenovo Markalı Akıllı Ekranı Hazır

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir