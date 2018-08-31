iPhone 9 ve 11'in Pil Ömürleri Uzayacak
iPhone'lar, A12 işlemci sayesinde hem hızlanacak, hem de güç tüketimi en aza inecek!
Apple'ın A11 yeniliği, geçen sene iPhone'ları performans açısından istisnai bir hale getirmişti ve yeni bir işlemci üretim yöntemi sayesinde, 2018'de bir başka büyük artış görebiliriz.
Sadece Apple'ın iPhone işlemcilerini üreten Tayvanlı şirket TSMC tarafından, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'de kullanılan 10 nanometre işlemci ile karşılaştırıldığında yongaların boyutunu yaklaşık %30 oranında küçültecek 7 nanometre işlemcilerin üretiminin gerçekleştirildiği bildiriliyor.
Web sitesinde artan performans ve düşük güç tüketimi vaat eden TSMC, 7nm işlemcinin A12 çipini geçen yıla oranla %20 hız ve %40 enerji tasarrufu sağladığını söyledi.
iPhone 11'in pil kapasitesinin geçen yılki modele göre sadece %10 daha fazla olacağı söyleniyor. Ancak A12 çipinin düşük güç tüketimi iyileştirmeleri, bu rakamı öncekinin üzerine taşıyacağa benziyor.
Yapılacak iyileştirmenin performansa ve pil ömrüne ne kadar etki edeceğini test etmek için beklememiz gerekiyor.
Yavuz Alp Şimşek
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