iPhone 9 ve 11'in Pil Ömürleri Uzayacak

iPhone'lar, A12 işlemci sayesinde hem hızlanacak, hem de güç tüketimi en aza inecek!

iPhone 9 ve 11'in Pil Ömürleri Uzayacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Çentiksiz HTC U12 Life, Kulaklık Girişiyle Geldi!
Sony Xperia XZ3, IFA'da Tanıtıldı!
INFINITI, Prototype 10'u Tanıttı!
Diesel on Full Guard 2.5 Tanıtıldı!
Galaxy View Serisine 3 Yıl Aradan Sonra Devam!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir