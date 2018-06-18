IPhone Ana Ekranına Web Sitesi Kısayolları Eklemek
Web sitelerinin kısayolları iPhone ana ekranına nasıl eklenir? Bunun çok kolay bir yolu var!
iOS için App Store'daki milyonlarca uygulama ile, her şey için bir uygulama olacağını düşünürsünüz. Ne yazık ki, gerçekte durum böyle değil.
Bazen, özel bir uygulama sunmayan harika bir web sitesine rastlarsınız. Veya belki de favori sitelerinize iPhone'unuzun ana ekranından hızlıca erişmek istiyorsunuz. Durum ne olursa olsun, güzel bir Safari numarası sayesinde iPhone ana ekranındaki herhangi bir web sitesine kolayca bir kısayol simgesi ekleyebilirsiniz.
Şu adımları izlemeniz yeterli:
- Safari'yi açın. Chrome gibi diğer tarayıcılar bu konuda işe yaramıyor.
- Ana ekranınıza kaydetmek istediğiniz web sitesine gidin. Açmak istediğiniz tam sayfayı ziyaret ettiğinizden emin olun.
- Sayfanın altındaki Paylaş düğmesine dokunun.
- En alttaki simgeler satırında, Ana Ekrana Ekle ekranını görene kadar kaydırın ve buna dokunun.
- Bir sonraki ekranda ana ekranınızdaki bağlantı için bir isim seçin. Bağlantı, size doğrulamanız için gözterilecek. Ayrıca sitenin "uygulama" simgesi haline gelen favicon'unu göreceksiniz.
- Artık yeni uygulamanıza ana ekranınızda dokunmanız yeterli ve web sitesini Safari'den bağımsız olarak kendi gezinme penceresinde açılacak.
Bu, sahip olmadıkları hizmetler için kendi "uygulamalarınızı" oluşturmanın harika bir yolu. Safari'yi açmak ve bir siteyi her ziyaret edişinizde bir yer işaretine atlamaktan çok daha iyi.
Birçok kişi, telefonlarında kullandıkları her şey için bir uygulamayı tercih ediyor. Bu yöntemle, bunu yapmak çok kolay.
H. Hüseyin Öztürk
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