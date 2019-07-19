iPhone, Artık Vazgeçilmez Değil!
Bu araştırma, "iPhone'umu başka bir telefona değişmem" diyenlerin giderek azaldığını söylüyor!
- Levent Öztürk
BankMyCell'in bir raporuna göre, giderek daha az iPhone sahibi telefonlarını yeni bir iPhone ile değiştiriyor. BankMyCell, kullanılmış telefonunuzu satarak yenisini almanıza imkan tanıyan bir kuruluş ve Ekim 2018'den beri yaşanan güncelleme döngüsü sırasında Apple marka sadakatini takip etmiş; 38.000 kişinin telefonlarını yenilemesi üzerine veri toplamış. Bulgulara göre iPhone sahiplerinin aynı markada kalma oranı Mart 2018'e göre %15.2 azalmış durumda.
BankMyCell'in söylediğine göre, insanların %26'sı, iPhone'larını başka bir marka telefon ile değiştirmiş durumda. Samsung sadakati ise daha yüksek görünüyor. Galaxy S9 kullanıcıların sadece %7.7'si bir iPhone'a geçti ve %92.3'ü Android işletim sisteminde kaldı. Belirtilene göre Haziran 2019'da, iPhone değişimlerinin %18'i bir Samsung telefona geçmeyi tercih etti.
Kendi bulgularını desteklemek için diğer firmaların bilgilerini de kullanan BankMyCell, iPhone sadakatinin 2011'den beri en düşük noktada olduğunu söylüyor. Şu anda gözüken oran %73 iken, 2017 yılında bu oran %92 ile en yüksek noktasında bulunuyordu.
Çarşamba gününün başlarında ise Kantar, Haziran 2019 ile biten çeyrekte iOS tabanlı cihazların ABD'deki satışların %36'sını oluşturduğunu ve bir önceki yıla göre satışların %2.4 azaldığını söylemişti. Android telefon satışları ise %2.5 artarak tüm satışların %61'ine yükseldi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın