iPhone Çağrılarınızı Hoparlöre Yönlendirin!
iPhone'da tüm çağrıları varsayılan olarak hoparlöre nasıl yönlendirebilirsiniz?
Sesli aramalar iPhone'da yaptığınız en önemli şey olmasa da, önemini koruyorlar. Özellikle işinizi evden yapıyorsanız ve birden fazla müşteriyle uğraşıyorsanız.
Bu gibi durumlarda telefonu bırakıp ellerinizi kullanarak not almak, bilgisayarınızdaki notları bulmak vs. isteyebilirsiniz. Her defasında hoparlör moduna geçmek yerine bu modu varsayılan hale getirmenin bir yolu var. Bir erişebilirlik ayarını değiştirmeniz yeterli.
1. Ayarlar uygulamasını açın, Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.
2. Aşağı kaydırın ve Çağrı Sesi Yönlendirme'yi seçin. Burada varsayılan olarak Otomatik'in seçili olduğunu göreceksiniz. Hoparlör'ü seçin.
Artık çağrı ekranında her defasında hoparlör simgesine dokunmanıza gerek kalmayacak. Tüm gelen ve giden çağrılar, bu ayara uyarak hoparlöre yönlendirilecekler.
Zeynel A. Öztürk
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